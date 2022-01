LIVE | Aubameyang na hartproblemen terug naar Arsenal, KNVB schrapt alle activiteiten nationale jeugdteams

Keert Christian Eriksen terug naar Premier League na hartin­farct?

De kans is groot dat Christian Eriksen terugkeert in de Premier League. Volgens The Athletic voert de Deense voetballer op dit moment verregaande gesprekken met Brentford. De Premier Leagueclub zou Eriksen een contract van een half jaar hebben aangeboden met de optie om een extra jaar te verlengen.

13:58