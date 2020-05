LIVE | Bosz neemt spelers mee op 'quarantainekamp’, ook Brescia wil hervatting Serie A

Moederdag ‘Eerste Moederdag dat ze niet wordt toegezon­gen in een stadion’

21:09 Het is vandaag Moederdag en dat gaat ook in de sportwereld niet ongemerkt voorbij. Op social media bedanken tientallen sporters uit binnen- en buitenland hun moeders en partners voor alle liefde en steun bij hun carrières. ,,Misschien komt het omdat ik ouder word of omdat ik zelf moeder ga worden, maar ik realiseer me steeds meer hoe bijzonder onze moeder is,” schrijft Anouk Hoogendijk. Bekijk hieronder alle posts.