LIVE | Chip moet toezien op ‘social distancing’ bij golftoernooi The Memorial

Financiële problemen ‘Thialf zat al lastig, corona maakt het nog ingewikkel­der’

9:18 De winter lijkt nog ver weg in mei, maar met de brief die minister Hugo de Jonge afgelopen donderdag aan de Tweede Kamer stuurde, kreeg schaatstempel Thialf er een zorg bij. Het vooruitzicht van geen grote toernooien zonder vaccin, een jaar of langer zonder ‘massale evenementen met een landelijke uitstraling’, zou ook een strop betekenen voor de ijsbaan in Heerenveen, die juist al enige tijd met grote financiële problemen kampt.