LIVE: Ibra gelooft in Zweden, Japanse bondscoach na drie maanden weg

Federer baalt van duffe WK-voetballers

Tennisicoon Roger Federer, een erkende voetbalfan en een vaste supporter van de Zwitserse ploeg, wist in de achtste WK-finale van zijn land tegen Zweden (0-1) niet wat hij zag. ,,Ik was echt teleurgesteld, ik had er veel meer van verwacht'', verzuchtte de Zwitserse grootmeester nadat hij op Wimbledon soepel de derde ronde had bereikt.



,,We maakten een duffe indruk. Dat kan niet in de knock-outfase. Die wedstrijden moet je spelen als een finale. Met elf man op hetzelfde moment in de wedstrijd hetzelfde doen. En niet de ene keer met drie man en de andere keer met acht man. Dit voelt als een gemiste kans. We hebben tegen Zweden veel te weinig afgedwongen. Daardoor kregen we wat we verdienden. Of ik de ploeg een peptalk had kunnen geven? Nou ja, daarvoor is het nu toch al te laat.''