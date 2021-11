LIVE | Cricketers nog steeds vast in Zuid-Afrika en Zimbabwe vanwege nieuwe variant

Veldrijd­ster Lucinda Brand opnieuw oppermach­tig: ‘Je kunt je ook geen foutje permitte­ren’

Lucinda Brand heeft in het Franse Besançon op overtuigende wijze de achtste cross om de wereldbeker gewonnen. Voor de wereldkampioene van Baloise Trek Lions was het haar derde zege in de competitie over in totaal zestien wedstrijden. De Rotterdamse veldrijster heeft ook de leiding in het klassement.

17:23