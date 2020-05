LIVE | Derde coronabesmetting bij Brighton, chip moet toezien op ‘social distancing’ bij golf

De verjaardag van... Marrit Leenstra: ‘Ik kan gelukkig weer bij mijn Italiaanse schoonfami­lie langs’

14:07 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Marrit Leenstra (31 jaar), voormalig schaatsster van onder meer Enie.nl en deelneemster aan de Olympische Spelen in 2018.