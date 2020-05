LIVE | Fosu-Mensah trakteert op voedselbonnen, PSV verhoogt prijzen seizoenkaarten niet

De verjaardag van… Berry Powel: ‘Ik heb thuis al een aardige gym gebouwd’

14:01 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Berry Powel, nog altijd doelpuntenmaker van beroep en daarnaast ook nog hoofdscout van De Graafschap.