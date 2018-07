LIVE: Hazard voelde zich ooit een 'Haantje'

Hazard: Ooit fan van Frankrijk

België - Frankrijk wordt een speciaal potje voor de familie Hazard morgenavond. ,,Ik groeide op met 1998 (toen Frankrijk wereldkampioen werd, red). In die tijd was ik meer fan van Frankrijk dan van België'', zegt Eden, die op de jeugdfoto met als zijn broertjes Thorgan en Kylian gehuld is in een shirt van de Haanjtes. Heel vreemd is de liefde voor Frankrijk niet voor de familie Hazard. Eden en Kylian genoten hun opleiding bij Lille, Thorgan deed dat bij Lens.