LIVE: Isco doet Italië wéér pijn, Spanje swingt in heerlijk duel

Ritzege Van der Breggen in Ladies Tour, Van Vleuten blijft leider

17:19 Anna van der Breggen heeft de vijfde etappe van de Boels Rental Ladies Tour gewonnen. De olympisch kampioene klopte in en rit over 137 kilometer van Stramproy naar Vaals Annemiek van Vleuten in een sprint. Amy Pieters won de sprint van het peloton, dat 48 seconden later over de finish kwam.