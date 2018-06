LIVE: Leeuwinnen jagen op volgende stap richting WK

Bertens wordt ondanks zege niet vrolijk van gras

18:49 Kiki Bertens behaalde voor het eerst sinds lange tijd een overwinning op gras. In de eerste ronde van het Libéma Open in Rosmalen versloeg de Nederlandse tennisster de Russische Natalia Vichljantseva in drie sets: 5-7, 6-3, 7-6 (5).