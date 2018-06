LIVE: Duitse media kraken Mannschaft, 'Maradona, Cruijff én Messi in schaduw Ronaldo'

Amerikaan­se golfer Koepka prolon­geert titel op US Open

2:49 De Amerikaan Brooks Koepka heeft zijn titel op de US Open geprolongeerd. Hij is de eerste golfer die het toernooi twee keer op rij weet te winnen sinds Curtis Strange in 1989. De 28-jarige golfer eindigde op de baan van Shinnecock Hills in Southampton na een ronde van 68 slagen op 281 slagen (+1).