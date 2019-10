LIVE | Nog twintig minuten, wordt er nog gescoord?

15e zege van het jaar Groenewe­gen rondt ploegwerk af in Tacx Pro Classic

18:26 Dylan Groenewegen heeft zijn laatste wegwedstrijd van 2019 gewonnen. De sprinter van Jumbo-Visma was in eigen land na ruim 2014 kilometer de snelste in de Tacx Pro Classic, voor Europees kampioen Elia Viviani en landgenoot Arvid de Kleijn.