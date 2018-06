LIVE: Rusland maakt zich op voor start van het WK

Zoals gezegd trapt gastland Rusland vanmiddag om 17.00 uur af. De druk is hoog, want nog nooit verloor het gastland de openingswedstrijd.



Bondscoach Juan Antonio Pizzi van Saoedi-Arabië wil morgen in de openingswedstrijd tegen Rusland WK-geschiedenis schrijven. We zijn er klaar voor, we zijn niet bang'', verzekerde de Argentijn. ,,We willen Rusland verslaan. Dat zal voor ons van grote invloed zijn op de rest van het WK."