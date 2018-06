LIVE: Van Marwijk vertrouwt op Frankrijk, Kroos pakt pen

Toni Kroos achter de laptop

Een dag na zijn wondergoal tegen Zweden veranderde Toni Kroos voor even zijn werkplek. De middenvelder van Duitsland schoof aan achter een laptop en schreef voor Bild een artikeltje over het doelpunt dat de wereldkampioen diep in blessuretijd bevrijdde (2-1). ,,Ik stond daar met Marco Reus en we waren het er snel over eens dat we geen voorzet moesten geven. Marco wilde 'm direct op doel schieten, maar ik zei meteen: vanaf hier wordt het te lastig om de bal in één keer in de bovenhoek te schieten. Ik tikte de bal vervolgens anderhalve meter diagonaal naar voren. Marco legde 'm stil en ik knalde de bal erin.''