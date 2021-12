LIVE | Tuchel maakt zich zorgen om zijn spelers, professionele sport kan door in lockdown

Middagsessie Bunting struikelt na spannende vijfsetter, Kuivenho­ven wint voor het eerst op WK darts

Met Stephen Bunting is het WK darts zijn tweede geplaatste speler verloren. De nummer 16 van de wereld, vorig jaar halvefinalist in Londen, haalde tegen Ross Smith zijn niveau niet en moest dat na een spannende vijfsetter bekopen met zijn toernooileven: 3-2. Maik Kuivenhoven zorgde voor Nederlands succes in de middagsessie.

18:38