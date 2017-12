LIVE: Veel glitters op rode loper bij Sportgala

KNVB krijgt twee miljoen subsidie voor EK 2020

17:22 De KNVB krijgt een subsidie van maximaal 2 miljoen euro voor de organisatie van het EK voetbal in 2020. Minister Bruno Bruins (Sport) heeft de voetbalbond nog eens 500.000 euro beloofd om het amateurvoetbal mee te laten profiteren van de Europese eindronde in 2020, die in dertien verschillende landen zal worden afgewerkt.