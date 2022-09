Liverpoolfans dienen schadeclaim tegen UEFA in vanwege chaos bij finale Champions League

Meer dan 1700 Liverpool-supporters willen een schadeclaim indienen tegen de UEFA vanwege het letsel dat ze hebben opgelopen in de chaos die ontstond tijdens de Champions League-finale in Parijs op 28 mei.

Dat zeggen vertegenwoordigers van twee advocatenkantoren tegen de Britse krant The Guardian. Het gaat om onder meer gebroken ribben, opgelopen in het gedrang bij het Stade de France voor de wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid. Maar de meeste klachten betreffen ‘angst’, ‘posttraumatische stressstoornis’ en ook het niet kunnen bijwonen van de wedstrijd.

Gerard Long, een partner bij Binghams advocaten in Liverpool, zei tegen The Guardian dat meer dan 1300 mensen zich hebben gemeld om zich bij de claim aan te sluiten. Het andere kantoor, Leigh Day, meldt nog eens 400 belangstellenden. ,,Onze cliënten hebben last van angst, PTSS, nachtmerries, sommigen willen nooit meer naar een Europese voetbalwedstrijd of zelfs nooit meer naar Frankrijk gaan”, zei Long. ,,De UEFA had als organisator van de finale een zorgplicht jegens deze mensen, die veel geld hebben betaald voor tickets, en heeft die geschonden.”

Valse kaarten

De finale op 28 mei in het Stade de France begon ruim een half uur later dan gepland omdat duizenden bezoekers buiten het stadion werden tegengehouden. De chaos ontstond vermoedelijk door het in omloop zijn van valse kaarten. Stoeltjes die nog vrij hadden moeten zijn, waren bezet. Voor de poorten van het Stade de France ontstonden lange wachtrijen. Lokale jongeren maakten van de chaos gebruik door over de hekken te klimmen. De Franse politie gebruikte traangas, ook tegen voetbalfans die in de rij stonden te wachten.

De Franse autoriteiten gaven in eerste instantie de aanhangers van Liverpool de schuld, maar al snel bleek dat er veel mis was met de organisatie rond de finale. Zo had de Franse politie supporters geleid naar tourniquets die al gesloten waren. Velen raakten bekneld in het gedrang. De UEFA heeft twee dagen na de wedstrijd een uitvoerig onderzoek naar de gang van zaken gelast. Het onderzoek wordt geleid door de Portugees Tiago Brandão Rodrigues, lid van het Portugese parlement en voorzitter van de parlementaire commissie voor milieu en energie.

Buitensporig optreden

Gisteren werd al bekend dat Liverpool ruim 8500 getuigenverklaringen naar die onderzoekscommissie heeft gestuurd. De Engelse voetbalclub heeft supporters gevraagd hun ervaringen op te schrijven en waar mogelijk te voorzien van foto’s en video’s. ,,Na het lezen en analyseren van de getuigenissen, weten we dat onze supporters dingen hebben beleefd die niemand zou moeten meemaken bij een voetbalwedstrijd of ander evenement”, zei directeur Billy Hogan van Liverpool. Hij sprak van onvoldoende reisinformatie, problemen bij de controleposten, buitensporig optreden van de oproerpolitie en gebrek aan communicatie. ,,We geven deze getuigenissen aan de onderzoekers, om ze te helpen begrijpen in welke chaos mensen verzeild zijn geraakt op 28 mei. De ervaringen van die dag en nacht blijven hen voor altijd bij.”

De UEFA heeft eerder al excuses aangeboden ‘aan alle fans die die avond angstaanjagende en verontrustende situaties hebben meegemaakt’. Vragen beantwoordt de voetbalbond niet tot na verschijnen van het rapport. Dat wordt eind november verwacht.

Liverpool verloor de finale met 1-0.