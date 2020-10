Los Angeles Dodgers plaatsen zich voor World Series

Motorcros­ser Coldenhoff met gebroken rugwervels in ziekenhuis

18 oktober Motorcrosser Glenn Coldenhoff is met ernstig rugletsel in het ziekenhuis van Herentals in België opgenomen na een zware crash op het circuit van Lommel. Hij heeft volgens zijn team GasGas een breukje in twee rugwervels, maar wel gevoel in armen en benen.