Los Angeles Rams verslaan Cincinnati Bengals in finale Super Bowl

LeBron James lost Kareem Ab­dul-Jab­bar af als NBA-topscorer aller tijden: ‘Hij is de beste ooit’

LeBron James is een record rijker. De speler van Los Angeles Lakers kwam in de uitwedstrijd tegen Golden State Warriors tot 26 punten, genoeg om Kareem Abdul-Jabbar af te lossen aan kop van de topscorerslijst berekend over duels uit de reguliere competitie en play-offs van de NBA. De winst was overigens wel voor de Warriors: 117-115.

13 februari