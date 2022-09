Luis Alberto bezorgt Feyenoord horrorstart met snelle treffer

Met video Door rellen opge­schrikt Allianz Riviera ziet OGC Nice en FC Köln gelijkspe­len in Conference League

Met enige vertraging vanwege rellen op de tribunes zijn OGC Nice en FC Köln met een gelijkspel aan hun campagne in de Conference League begonnen. Het duel in Allianz Riviera eindigde in 1-1.

21:46