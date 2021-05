Lyon in gesprek met Bosz, talent Vertessen langer bij PSV

Premier League Darts Van Gerwen na overwin­ning op Wright met vertrouwen naar fina­leavond

27 mei Michael van Gerwen kan de finaleavond van de Premier League Darts met vertrouwen tegemoetzien. In de laatste wedstrijd van de reguliere competitie luisterde hij zijn eerste plek op met een 8-6 zege op Peter Wright. ,,Morgen gaat het om de echte knikkers. Ik voel me goed en ga mijn stinkende best doen.”