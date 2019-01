Marco van Basten, de boze Ajax-supporter en de pannenkoek

De trainerscarrière van Van Basten kende een gekke volgorde. In plaats van te beginnen als assistent bij een middenmoter en zo stapje voor stapje zich op te werken tot bondscoach van Oranje, bewandelde Van Basten de omgekeerde weg. Hij kreeg vrijwel direct het Nederlands Elftal onder zijn hoede, om vanaf die positie stapsgewijs af te zakken tot assistent-coach van AZ en via een baantje bij de FIFA weer uit het voetbal te verdwijnen. De trainersjas zat hem steeds minder als gegoten.



Het vervelendste moment van zijn trainersloopbaan beleefde Van Basten als hoofdcoach van Ajax. De Amsterdammers smachtten in die dagen naar een landstitel. Al vier jaar op rij was PSV kampioen geworden, en de trotse Ajax-supporters zagen hoe hun club werd voorbijgestreefd door voormalige middenmoters als AZ en FC Twente. Na de verloren thuiswedstrijd tegen Heerenveen verdween de landstitel opnieuw uit het zicht, en een boze fan botvierde zijn frustratie op de hoofdcoach van Ajax. ,,Hé Marco, bedankt hè, pannenkoek!’’ Van Basten, die als voetballer eigenlijk alleen maar applaus, bloemen en handkusjes gewend was, onderging de publieke tuchtiging deemoedig. Vier maanden later kondigde hij zijn vertrek aan.



