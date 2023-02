Max Verstappen, Annemiek van Vleuten en Diede de Groot maken opnieuw kans op prestigieuze Laureus Award

Verstappen heeft voor de individuele prijs concurrentie van de voetballers Lionel Messi en Kylian Mbappé, tennisser Rafael Nadal, polsstokhoogspringer Armand Duplantis en basketballer Stephen Curry. ,,Het is een eer om genomineerd te zijn. Het was een mooi moment om vorig jaar te winnen. Dit is zo’n prestigieuze onderscheiding, zeker omdat je het opneemt tegen de beste sporters ter wereld", aldus Verstappen.