Memphis doet oproep aan jongeren na rellen, Van Persie vraagt om Rotterdam ‘heel te houden’

Nederland is de laatste dagen in shock door de heftige rellen die gaande zijn naar aanleiding van de avondklok. In verschillende steden is het al dagen onrustig. Ook de voetbalwereld reageert op de hevige protesten.

Memphis Depay

Memphis Depay heeft op Twitter van zich laten horen naar aanleiding van alle onrust en rellen in Nederland. De 26-jarige aanvaller van Olympique Lyon en het Nederlands elftal richtte zich in zijn boodschap vooral op jongeren. ,,Mensen hun winkels plunderen, auto’s vernielen is niet de oplossing man. Kan niet voor een grown man bepalen wat hij met z’n tijd doet, maar voor alle young people: don’t do it”, schreef Depay vanmiddag op het medium.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Robin van Persie

Ook Robin van Persie vraagt mensen om hun gezond verstand te gebruiken. ,,Ik snap dat de situatie verre van ideaal is en frustraties oplevert, maar laten we alsjeblieft onze mooie stad en de rest van Nederland heel houden”, schrijft de Rotterdamse oud-international.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Telstar

Ook Telstar heeft een boodschap de wereld in gestuurd. De club uit de Keuken Kampioen Divisie zette dinsdag een filmpje online, waarin directeur Pieter de Waard iedereen oproept zich te gedragen.

,,Telstar is maatschappelijk betrokken, werkt aan inclusiviteit en veiligheid. Wij leveren een positieve bijdrage, ook nu”, zegt De Waard. ,,Excessen zoals we die her en der ervaren, leveren geen bijdrage aan voorspoed. Daarom vragen we iedereen, uit de grond van ons hart, om het hoofd koel te houden. Spreek je kinderen, je vrienden, wie dan ook aan. Sta open voor de dialoog en blijf weg van geweld.” Het filmpje eindigt met het motto van Telstar: betrokken en onverschrokken.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

PSV

In Eindhoven is het al dagen onrustig en daarom heeft PSV de eigen fanshop vanmiddag uit voorzorg gebarricadeerd met containers. Bij de club zijn signalen binnengekomen dat er in Eindhoven in de buurt van het stadion rellen kunnen plaatsvinden. Huurders van ruimtes in het Philips Stadion zijn inmiddels geïnformeerd en zijn daarop naar huis gegaan. Afgelopen weekend plunderden en vernielden relschoppers erop los in Eindhoven en was de schade voor meerdere ondernemers groot.

Volledig scherm PSV barricadeerde dinsdag de eigen fanshop. © ED

Bekijk hieronder onze video’s over de rellen vanwege de avondklok: