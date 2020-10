Miami Heat brengt achterstand in NBA-finale terug tot 2-1

Jimmy Butler was, net als zondag, topschutter bij Miami Heat. Hij nam zijn ploeg op sleeptouw met 40 punten, 13 assists en 11 rebounds. ,,Ik denk dat we ons vandaag realiseerden dat we hier echt thuis horen’’, aldus Butler. ,,Je ziet dat LA Lakers is te verslaan zolang we maar precies doen wat we moeten doen.’’