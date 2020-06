Mike Tyson, Evander Holyfield, het afgebeten oor en de barbecuesaus

In februari 2013 omhelzen twee mannen elkaar tijdens een reclame-evenement in Chicago. Het zijn de gewezen topboksers Evander Holyfield en Mike Tyson, en er spreekt niets dan liefde uit hun knuffel. Holyfield is er om zijn eigen barbecuesaus te promoten en ‘Iron Mike’ laat zijn neus zien om zijn voormalige rivaal en diens saus wat extra media-aandacht te schenken. ,,Ik hou van Evander’’, laat Tyson optekenen. ,,Ik ben voor altijd met hem verbonden.’’

Rozengeur en maneschijn dus, of op z’n minst een geslaagd toneelstukje. De twee mannen zijn hoe dan ook voorgoed met elkaar verbonden, daar had Tyson een punt. Sinds de zwaargewichten het op 28 juni 1997 in Las Vegas tegen elkaar opnamen voor een gevecht om de wereldtitel weet iedereen wie Evander Holyfield en Mike Tyson zijn. Met name omdat Tyson gedurende dat gevecht tweemaal het oor van zijn tegenstander eraf probeerde te bijten. Diskwalificatie Tyson, Holyfield behield zijn titel.

Eén poging van Tyson was overigens behoorlijk succesvol, er verdween een hap uit Holyfields oor. Het bloederige stukje werd na afloop van het gevecht door een schoonmaker aangetroffen, maar het was te laat om het er weer aan te naaien. Toch werd er dus geen wrok gekoesterd, zestien jaar later stonden beide mannen breed lachend barbecuesaus aan te prijzen. Afgelopen maand waren Tyson (53 jaar) en Holyfield (57 jaar) weer volop in het nieuws. Maar van het op handen zijnde veteranengevecht is al even niets meer vernomen.