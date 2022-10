Moordzaak tegen Quincy Promes van start: voetballer laat zich voorlopig niet in Nederland zien

Einde aan kunstgras Zelfs Heracles Almelo maakt haast met overstap: ‘We willen zelf ook heel graag weer natuurgras’

Heracles en kunstgras was als bier met schuim: de één kon niet zonder de ander. Maar aan die combinatie komt een einde. In 2024, een jaar eerder dan de clubs in de eredivisie willen, verdwijnt het ‘nepgras’ definitief uit Erve Asito.

17:07