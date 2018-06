Namen bekend van Nederlandse tennissers in matchfixing-onderzoek

Dinsdag werd al bekend dat de Belgische justitie ook twee Nederlandse tennissers op de korrel had in de zaak. Namen wilde het Openbaar Ministerie in Brussel niet noemen.

Van der Duim (30) en Westerhof (32) hebben zich mogelijk schuldig gemaakt aan het manipuleren van meerdere wedstrijden. Ze raakten in opspraak na een duel op een Challengetoernooi in het Duitse Meerbusch, op 11 augustus 2014. Op sociale media gingen alle alarmbellen af toen gokkers bleven inzetten op een zege van Van der Duim terwijl hij 6-3, 3-0 achterstond.

'Toen de inzet was opgelopen tot zo’n 750 duizend euro, veel meer dan gebruikelijk voor een zogeheten Challenger, werden de weddenschappen ongeldig verklaard. Beide spelers kwamen eerder uit in minstens één andere verdachte wedstrijd', schrijft de Volkskrant.

Tennisbond

De Nederlandse Tennisbond (KNLTB) deed zijn plicht door het duel na afloop te melden bij de Tennis Integrity Unit. Die zag na een eerste analyse reden voor verder onderzoek. De Bond wilde destijds niks kwijt over de zaak in afwachting van nieuws van de TUI. Die liet in het midden of en wanneer ze uitsluitsel zou geven over de verdenkingen.

Van der Duim en Westerhof zijn nog niet opgepakt. Hun ondervraging vindt volgens plaats op een later moment. Volgens het Federaal Parket in Brussel is er contact met het Nederlandse Openbaar Ministerie over het geplande verhoor. ,,Dat zal gebeuren in Nederland, door de Nederlandse politie, in aanwezigheid van de Belgen’", zegt woordvoerder Eric van der Sypt in de Volkskrant. ,,Of deze twee uiteindelijk worden vervolgd, hangt af van het verhoor en verder onderzoek."

'Niks geritseld'

Van der Duim en Westerhof waren volgens de Volkskrant gistermiddag niet bereikbaar voor commentaar. Eerder ontkenden ze alle betrokkenheid.

,,Wij hebben niks geritseld", zei Westerhof in 2014 in de krant. ,,Ik heb in Meerbusch anderhalve set goed gespeeld tegen Antal, waarna de partij is gekanteld". Van der Duim zei toen: ,,We hebben de schijn tegen, dat klopt. We kunnen het duizend keer herhalen, maar we weten echt niet hoe het heeft kunnen gebeuren.’

13 medeverdachten

Dertien medeverdachten in het Belgische onderzoek naar matchfixing, onder wie veel Belgische Armeniërs, werden dinsdag opgepakt na een grootscheepse actie met 21 huiszoekingen. Vijf van hen zitten nog vast op verdenking van corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie. D