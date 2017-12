Nieuw in de Catalaanse supermarkt: Koeman-bier

Het nieuwste bier van Pol Doncel en José Roldan, van brouwerij La Lenta (De Trage) uit het stadje Igualada, werd iets meer dan een half jaar geleden geboren. Barça vierde de 25 jaar sinds het historische doelpunt van Ronald Koeman in het Wembley-stadion: in mei 1992 won de club dankzij de rake vrije trap van de Nederlander de eerste Europa Cup I uit zijn geschiedenis. En daar hoorde een biertje bij, vonden de brouwers.

Historisch

De naam behoeft enige uitleg. Het biertje is een Golden Ale. Maar dat is niet de enige reden waarom het Golden Koeman heet. Net zo historisch als het doelpunt van de Groninger is het commentaar van die avond in Londen van Catalonië’s beroemdste radioverslaggever, Joaquim Maria Puyal. En die gilde door de microfoon, in het Catalaans, vele malen achter elkaar: Gol d’en Koeman!