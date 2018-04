Nieuwe finish moet Luik-Bastenaken-Luik meer allure geven

Vergeleken met vrijwel alle andere voorjaarsklassiekers brak de koers in Luik-Bastenaken-Luik pas laat open. Naar verwachting wordt deze week bekendgemaakt dat de finish volgend jaar niet in Ans maar in Luik ligt. De renners zullen niet treuren om het vertrek uit Ans.

Door Pim Bijl



Tom Dumoulin keek na de finish van Luik-Bastenaken-Luik eens om zich heen en sprak uit dat de weinig inspirerende omgeving van de finishplaats totaal niet past bij de monumentale waarde van de klassieker. ,,We staan hier nu op een lelijk industrieterrein en naast de Carrefour en de Pizzahut. Deze koers is gaaf en heeft veel historie, maar daar is alles mee gezegd.”

Mede om die reden zullen niet veel renners balen van het vertrek uit Ans. Naar verwachting meldt de organisatie donderdag dat de aankomst vanaf 2019 weer in Luik is. Sporza heeft de Boulevard de la Sauveniere al als toekomstige finishstraat aangewezen. De nieuwe aankomst moet de Ardennenklassieker meer allure geven, en het peloton óók aanmoedigen om de koers al eerder in vuur en vlam te zetten.

Quote Een vertrek uit Ans zou voor een vermakelij­ke wedstrijd kunnen zorgen Sam Oomen Want vaak is Luik-Bastenaken-Luik een zeer gesloten koers en barst de strijd tussen de favorieten pas op de beklimming van de Saint-Nicolas los, in de laatste 5 kilometer. Zondag werd de Roche aux Faucons aangegrepen als opening, op 20 kilometer van de streep. Maar vergeleken met vrijwel alle eerdere voorjaarsklassiekers dit jaar was dat rijkelijk laat. De voorbije twee jaar bewees de Amstel Gold Race al dat veranderingen in het parkoers de race een veel opener en aantrekkelijker karakter kunnen geven.

,,Een vertrek uit Ans zou voor een vermakelijke wedstrijd kunnen zorgen”, zei Sam Oomen, zondag twaalfde en beste Nederlander. ,,Voor ons is het vermakelijk zat. Maar ik geloof dat het voor de mensen thuis een stukje spectaculairder kan zijn.”

Bauke Mollema reed een tegenvallende Luik-Bastenaken-Luik en werd 25ste. Hij zat voor de Roche aux Faucons te ver naar achteren gepositioneerd. Tot die tijd werd er strak tempo gereden, maar waren er geen noemenswaardige aanvallen geplaatst. ,, Dat had ik niet verwacht. Andere jaren gebeurde de echte schifting ook pas daar of later, maar dan had je daarvoor wel meer aanvalspogingen gezien. Op de Redoute gebeurde nu eigenlijk niets.”