'Noord-Nederland haalt WK wielrennen 2020 binnen'

Het Noorden krijgt het mega-evenement in feite in de schoot geworpen, schrijft de krant. Eigenlijk waren Vicenza en Venetië uitverkoren door de internationale wielerkoepel UCI om in 2020 de mondiale strijd te organiseren. De wegwedstrijd zou starten op het San Marcoplein in Venetië. In Vicenza zou zes à zeven keer een omloop van ruim twintig kilometer worden gereden, maar de Italiaanse steden hebben de opdracht onlangs in het diepste geheim teruggegeven.

Druk

De UCI besloot de Stichting Cycling Championships Northern Netherlands (Sccnn) te benaderen. Dat gebeurde tijdens het WK Cyclocross dat in februari in Valkenburg werd gehouden. Dat comité was op dat moment druk met de voorbereidingen voor 2023.



Sinds het officiële verzoek van de UCI om het wereldkampioenschap in Noord-Nederland met drie jaar te vervroegen, is achter de schermen in allerijl een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het plan. Volgens het Dagblad van het Noorden is er 15 à 16 miljoen euro nodig en wordt een garantstelling van 10 miljoen euro van de provincies wordt verwacht.