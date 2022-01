Novak Djokovic ging in de fout met interview na positieve test: ‘Had afspraak moeten verplaatsen’

De extra documentatie zal van invloed zijn op de timing van een beslissing van de minister van Immigratie over het al dan niet annuleren van Djokovic’ visum. Djokovic verblijft in Australië om aan de Australian Open mee te doen, een toernooi dat de als eerste geplaatste Serviër al negen keer won.

De Australische minister van Immigratie, Alex Hawke, onderzoekt of hij het visum voor Djokovic moet intrekken. Hawke heeft vanuit zijn functie de bevoegdheid dat te doen. Zijn ministerie liet dinsdag aan Australische media weten dat Hawke ‘goed nadenkt over de zaak’. ,,Natuurlijk heeft dit invloed op het tijdstip van een beslissing”, zei een woordvoerder van het ministerie. Het Australische persbureau AAP stelt dat die beslissing niet voor donderdag te verwachten is.

Quote Achteraf gezien heb ik een beoorde­lings­fout gemaakt en accepteer ik dat ik de afspraak had moeten verplaat­sen Novak Djokovic

Djokovic heeft bij het invullen van de inreisformulieren mogelijk ‘misleidende informatie’ gegeven. De toptennisser zou hebben aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet op reis was geweest. De Serviër werd eind vorige maand echter in onder meer Spanje en Belgrado gesignaleerd. Woensdag verklaarde Djokovic dat het foutief aanvinken een vergissing van zijn agent was en bood zijn excuses aan voor de fout. Op het geven van valse of misleidende informatie staat een straf in Australië.

‘Beoordelingsfout’

Ook sprak Djokovic zich uit over een interview dat hij medio december gaf aan het Franse blad L’Equipe, een dag nadat hij een positief resultaat van een coronatest zou hebben ontvangen. Op basis van die positieve test vroeg hij zijn medische vrijstelling voor de Australian Open aan. Zijn medewerking aan dat interview noemde hij een ‘beoordelingsfout’.

,,Ik wil benadrukken dat ik heel erg mijn best heb gedaan om de veiligheid van iedereen te garanderen en heb meegewerkt aan de testprocedures", stelt de nummer één van de wereld in een statement op sociale media.

,,Op 18 december was ik in Belgrado op mijn tenniscentrum om een afspraak voor een interview en een photoshoot met L’Equipe na te komen. Alle andere afspraken heb ik afgezegd. Ik voelde me verplicht het interview door te laten gaan, omdat ik de journalist niet wilde teleurstellen. Ik heb de hele tijd afstand gehouden en had, behalve tijdens het fotomoment, de hele tijd een masker op. Hoewel ik na het interview naar huis ben gegaan om in quarantaine te gaan, heb ik achteraf gezien een beoordelingsfout gemaakt en accepteer ik dat ik de afspraak had moeten verplaatsen.”

Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint maandag.

Voracova deed volgens organisatie WTA niets verkeerd Renata Voracova, die net als Novak Djokovic enige tijd in een quarantainehotel in Melbourne werd geplaatst, heeft volgens tennisorganisatie WTA niets verkeerds gedaan. Ook haar visum werd ingetrokken, hoewel ze al enige tijd in Australië verbleef. Ze nam zelfs na binnenkomst in het land gewoon deel aan een toernooi. In tegenstelling tot Djokovic heeft Voracova inmiddels wel het land verlaten. Beiden waren niet in het bezit van een geldig vaccinatiebewijs. Volledig scherm Renata Voracova © AFP ,,Renata heeft de procedures om op basis van een medische vrijstelling het land in te mogen op de juiste wijze gevolgd”, aldus de WTA in een verklaring. ,,Daarom werd ze in eerste instantie ook gewoon toegelaten. Door een bijzonder ongelukkige samenloop van omstandigheden is er vervolgens van alles misgegaan. Dat haar visum vervolgens alsnog is ingetrokken is niet alleen betreurenswaardig, maar ook vreemd. Ze heeft alle regels opgevolgd.”

