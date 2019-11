Oranje Onder-17 nog aan zijden draad na winst op VS

WK in BraziliëHet Nederlands elftal Onder-17 heeft toch nog een kans om de tweede ronde van het WK in Brazilië te halen. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen won zaterdagavond in Goiânia met ruime cijfers (4-0) van de Verenigde Staten en eindigde daardoor als nummer drie in Groep D. Oranje moet nu de laatste groepswedstrijden van zondag afwachten of dat ook voldoende is voor plaatsing voor de knock-outfase.