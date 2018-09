Oranje op 2-0 achterstand in Daviscup na ineenstorting Haase

Robin Haase is er niet in geslaagd om de Nederlandse tennisploeg op gelijke hoogte te brengen in het duel met Canada in de play-offs van de Daviscup. De Nederlandse nummer 44 van de wereldranglijst gaf tegen de 19-jarige Denis Shapovalov, tien plaatsen hoger geklasseerd, na een 2-0 voorsprong in sets de zege toch nog uit handen: 6-3 6-3 5-7 3-6 4-6.

Na de nederlaag (3-6 2-6 2-6) van Thiemo de Bakker in de openingswedstrijd tegen Milos Raonic, de nummer twintig van de mondiale ranglijst, lag er in het Coca-Cola Coliseum van Toronto flink wat druk op Haase om Oranje terug te brengen in de wedstrijd.

Daar ging hij aanvankelijk uitstekend mee om. Zeker de eerste twee sets verliepen soepel en Haase leek zich simpel naar de zege te tennissen. In de derde set was het duel meer in evenwicht. Het keerpunt in de wedstrijd was de tiende game in de derde set. Op 5-5 liet Haase zes breakpoints onbenut en vervolgens verloor hij zijn eigen service en de set toen Shapovalov zijn eerste breakpoint van de set benutte.

In plaats van na een break voor de wedstrijd te kunnen serveren, moest de Nederlander mentaal omschakelen en wachtte een vierde set tegen de ontketende Canadees. Gesteund door het thuispubliek ging Shapovalov beter spelen en sleepte hij een vijfde set uit het vuur.

Daarin pakte Haase een 3-1 voorsprong, maar zijn Canadese opponent kwam toch weer op gelijke hoogte. Haase was geknakt, verloor op 4-4 opnieuw zijn service waarna Shapovalov de partij - ondanks nog een breakkans voor Haase - uitserveerde.

Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop spelen zaterdag normaal gesproken in het dubbelspel tegen Vasek Pospisil en Daniel Nestor.

Inzet: gunstiger loting