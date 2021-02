Osaka verslaat haar idool Williams en plaatst zich voor finale

Williams’ voornemen om het record van de Australische tennisster Margaret Court te verbreken, die 24 grand slam-titels op haar naam heeft staan, liep hiermee stuk. Williams won in totaal 23 grand slam-toernooien. Haar laatste titel was in 2017, toen ze de Australian Open won.

Osaka's eerste winst op een grand slam was tevens na een wedstrijd tegen Williams: in 2018 versloeg ze haar idool in de finale van de U.S. Open.