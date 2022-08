Oud-Willem II'er Isak scoort bij zijn debuut voor Newcastle United tegen Liverpool

Volop vraagte­kens richting WK wielrennen: gaat Van der Poel en wie neemt plek Dumoulin in?

De Vuelta is in volle gang, maar in het hoofd van bondscoach Koos Moerenhout draait alles al om het WK, dat vanaf 18 september in Australië wordt gehouden. Sprinter Fabio Jakobsen gaat niet. De deelname van beoogd kopman Mathieu van der Poel is nog geen ‘uitgemaakte zaak’.

30 augustus