Ouders paralympiër: Artsen dachten dat onze zoon nooit zou lopen

Volledig scherm Jeffrey Stuut werd twee maanden te vroeg geboren en al snel bleek dat hij een hersenbloeding had gehad. © familie Stuut Er zijn van die momenten op de Paralympische Spelen dat je pa en ma Stuut echt wel even weg kan dragen. Als hun zoon die super gelikte piste van het Jeongseon Alpine Center zo ontspannen af slalomt dat zijn spasme nauwelijks opspeelt bijvoorbeeld. En als-ie dan nonchalant naar het publiek buigt en zwaait. En even naar zijn familie op de Nederlandse tribune loopt. André: ,,Dan veeg ik een traan van geluk weg. En Jeffrey beseft ook wel hoe emotioneel het voor ons is. Eerder deze week vroeg hij: 'En, pa, is het alle investeringen waard geweest?'''



Annette (50 jaar, eigenaar stofferingsbedrijf) en André (53, coach/trainer onderwijs en oudercommunicatie) hebben er, samen met hun andere kinderen, Larissa (21) en Esmée (17), een tijdrovende en peperdure trip voor over gehad om Jeffreys optreden live mee te maken. Om nog maar te zwijgen over die andere, lange, mentale reis die ze de afgelopen twee decennia hebben afgelegd. Vanaf zijn geboorte, via zijn middelbare school, naar volwassenheid.

Zoals Jeffrey nu in PyeongChang op de lange latten staat, is-ie zo'n wintersportbink die iedere amateur eruit skiet. Bruine kuif, brede lach, 77 gespierde kilo's bij een lengte van 174 centimeter. Hoe anders was dat na de bevalling: een lichtgewichtje in de ziekenhuiscouveuse, 1.750 gram, 40 centimeter. Vochtige, glazige ogen.

Annette: ,,Jef is twee maanden te vroeg geboren en al snel bleek dat hij een hersenbloeding had gehad. Na acht maanden hoorden we dat hij aan beide kanten verlamd was. Het medische oordeel: hij is spastisch, hij zal nooit kunnen lopen.''



Dat Jeffrey veel verder is gekomen dan de dokters toen voorspelden, heeft-ie volgens pa Stuut te danken aan het optimisme van zijn moeder.



André: ,,Annette is met hulp van een kinderfysiotherapeut die eerste jaren met hem blijven oefenen en oefenen. Tot hij wél kon omrollen. Wél kon staan. Wél kon lopen.'' Annette: ,,Bij dat 'nooit meer kunnen lopen' hebben we ons gewoon niet neergelegd. Ik dacht: we proberen alles en zien wel hoe ver we komen.''

Vasthoudend

Het scheelde, zegt ze, dat Jeffrey een eigenwijs, vasthoudend ventje was. ,,Hij heeft zichzelf nooit als gehandicapt gezien. Hij wilde doen wat andere kinderen deden. Per se op een gewone fiets; niet op een driewieler. Wéken renden we met hem met die fiets door de straat, hij viel en viel, maar aan het einde zat hij er wél op.''

Maar makkelijk? Dat was het nooit. Hun zoon kreeg zowel op de basisschool als op de havo met getreiter te maken. ,,Hij liep natuurlijk moeilijk, kon dingen zoals voetballen niet, en had tot zijn achttiende een spalk om zijn linkerbeen. Hij werd uitgescholden voor 'houten poot', 'mankebeen'. Ook daar deed hij nooit zielig over. Hij loste het zelf wel op, zei hij dan.''

Talent

Dat zijn 'zwabberbenen' hem op ski's minder dwars zaten, ontdekten zijn ouders al toen ze hem als 6-jarige voor het eerst naar het Oostenrijkse Flachau meenamen. Annette: ,,Toen moest en zou hij de stoeltjeslift in omdat zijn neefje dat ook kon. Het was meteen duidelijk dat hij best talent voor skiën had.''

Via sportkamp, lessen op de borstelbaan, en trainingen op Papendal mocht hij als talent al mee naar de Paralympische Spelen in Sotsji en werd begin 2017 voor PyeongChang geselecteerd. Tot 'enorme trots' van zijn ouders. André: ,,Nog veel mooier is het om te zien hoe vrij en vrolijk hij op de piste is. Daar lijkt zijn handicap soms niet belangrijk meer.'' Over het antwoord op de vraag van Jeffrey over 'al die investeringen' hoefde pa dan ook niet lang na te denken.