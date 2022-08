Rafael Nadal is ondanks nederlaag bij rentree positief gestemd voor US Open: ‘Ik heb trainingsdagen nodig’

Voor de 36-jarige Spanjaard was het de eerste keer dat hij weer in actie kwam sinds zijn buikspierblessure op Wimbledon. Toen moest hij het toernooi vroegtijdig verlaten omdat hij niet in staat was om door te spelen.



Tegen Coric vond hij een tegenstander die door blessureleed aan zijn schouder is weggezakt op de wereldranglijst. Coric en Nadal speelden al vaker tegen elkaar en twee van de vier keer wist Coric zelfs van Nadal te winnen, waaronder in 2016 eveneens in Cincinnati. Vannacht was het opnieuw raak voor de 25-jarige speler, al was het duidelijk dat Nadal nog zoekende is naar zijn topvorm. Hij noteerde 23 onnodige fouten. Na bijna 3 uur maakte Coric het af met een winner met zijn forehand.

,,Het was erg speciaal. De laatste twee jaar lag ik eruit en heb ik niet op het hoogste podium gespeeld. Ik keek gewoon uit naar deze wedstrijd en dat ik heb gewonnen, is best wel gekkenwerk”, zei de voormalig nummer 12 van de wereld. Hij is door zijn blessure afgezakt naar plek 152. Voor Nadal was het pas zijn vierde nederlaag van het seizoen. Eerder verloor hij in Indian Wells, Madrid en Rome.

Nadal heeft nog anderhalve week om zich voor te bereiden op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Hij kan half september in New York zijn 23ste grandslamtitel veroveren, maar moet dus nog aan de bak om op topniveau te komen. ,,Ik speelde overduidelijk niet mijn beste wedstrijd en dat kan gebeuren. Als je terugkomt na een zware periode, dan is het makkelijker te accepteren”, zei Nadal. ,,Maar ik moet beter worden en trainen. Ik moet aan mijn returns gaan werken en heb trainingsdagen nodig, dat staat vast. Vandaag was ik duidelijk nog niet klaar om de wedstrijd te winnen.”

De 36-jarige Nadal gaat over anderhalve week op voor zijn derde grandslamtitel van het jaar. Hij won dit jaar de Australian Open en Roland Garros en trok zich op Wimbledon terug voor zijn halve finale tegen Nick Kyrgios. ,,Ik ben positief gestemd. Gekeken naar de trainingen, is het een kwestie van in de grandslammodus komen: trainen om net zo competitief te zijn als in het verleden. Ik hoop dat ik daarin slaag. Vanaf nu ga ik elke dag alles geven om er klaar voor te zijn. Ik moet door en denken aan de energie die het publiek in New York me straks weer gaat geven.”

Nadal zegevierde vier keer op de US Open, in 2019 voor het laatst. De afgelopen twee jaar ontbrak hij in New York. Het toernooi begint op maandag 29 augustus.

Volledig scherm Rafael Nadal (rechts) feliciteert Borna Coric. © AFP

Simona Halep trekt zich terug

Simona Halep heeft zich teruggetrokken uit het grote WTA-toernooi van Cincinnati. De Roemeense nummer 6 van de wereld ondervindt hinder van een bovenbeenblessure. Ze zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Russin Veronika Koedermetova. Halep schreef afgelopen weekend het WTA-toernooi van Toronto op haar naam en verzekerde zich daarmee van een terugkeer in de mondiale top 10. Ze geldt vanaf volgende week als een van de outsiders voor de titel op de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint op maandag 29 augustus. Halep stond drie keer in de finale in Cincinnati. Vier jaar geleden verloor ze in de eindstrijd van de inmiddels gestopte Kiki Bertens. De Poolse Iga Swiatek is als eerste geplaatst in Cincinnati. De nummer 1 van de wereld begon haar jacht op de titel met een zege in twee sets op de Amerikaanse Sloane Stephens: 6-4 7-5.