Reacties uit voetbalwereld op Super League: ‘Wij kijken naar Ajax’

De Europese Commissie onderneemt vooralsnog geen actie tegen de aangekondigde Super League van twaalf Europese topclubs in een midweekse voetbalcompetitie. Daarvoor zijn de plannen nog te weinig concreet, zei een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur maandag. De commissie zal eventuele juridische aspecten, zoals mogelijke overtreding van Europese concurrentieregels, ‘bekijken als het ooit zover komt’.

Quote Er is geen ruimte voor een paar rijke clubs die zich willen losmaken Margaritis Schinas, voorzitter EC

Vicevoorzitter Margaritis Schinas, onder meer belast met ‘het promoten van de Europese levenswijze’, liet op Twitter wel al zijn afkeuring blijken over het plan. Sport in Europa moet volgens hem zijn gebaseerd op diversiteit en voor iedereen toegankelijk zijn. Er is volgens de Griek in de EU ‘geen ruimte voor de paar rijke en machtige clubs die zich willen losmaken van de organisaties die staan voor nationale competities, met promotie en degradatie, en steun voor amateurclubs”.

Herrera ziet Super League dromen verwoesten

Als een van de eerste topvoetballers in de wereld heeft de Spanjaard Ander Herrera van Paris Saint-Germain zich openlijk uitgesproken tegen de komst van de Super League. Volgens de 31-jarige middenvelder, die eerder bij Manchester United en Athletic uit Bilbao speelde, maakt de Super League een einde aan de droom van iedere voetballiefhebber dat hun favoriete club op het veld kan winnen van een topclub.

,,Ik werd verliefd op het voetbal van de supporters, met de droom dat het team dat in mijn hart zit het opneemt tegen de grootste clubs. Als deze Europese Super League doorgaat, zijn deze dromen voorbij. De mooie illusie van aanhangers van clubs die niet tot de grootmachten behoren, maar op het veld overwinningen kunnen boeken in de grootste competities, zal eindigen. Ik houd van voetbal en kan hier niet over zwijgen. Ik geloof in een verbeterde Champions League, maar niet in dat de rijken stelen van wat door mensen is gecreëerd: de mooiste sport op aarde.”

FC Porto kijkt naar Ajax

In navolging van de Duitse topclubs Borussia Dortmund en Bayern München heeft ook FC Porto laten weten de Super League te mijden. De 29-voudig kampioen van Portugal is wel benaderd door de initiatiefnemers, maar voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa sloeg dat snel af. ,,Er waren informele contacten met sommige clubs, maar we hebben er niet veel aandacht aan geschonken”, zegt de voorzitter.

Quote Als de Super League doorgaat, zal de UEFA niet ophouden te bestaan Jorge Nuno Pinto da Costa

,,De Europese Unie staat een gesloten competitie, zoals bijvoorbeeld de NBA in de Verenigde Staten, niet toe. En de Portugese voetbalbond is hier als onderdeel van de UEFA ook op tegen. Wij kunnen niet meedoen aan iets wat in strijd is met de principes en regels van de Europese Unie en de UEFA. Als de Super League doorgaat, iets waar ik ernstig aan twijfel, zal de UEFA niet ophouden te bestaan. En de UEFA organiseert de officiële competities. Wij hopen nog vele jaren actief te blijven in de Champions League. We kijken naar de clubs die wel nog aan onze kant staan, zoals Bayern München, Ajax en Paris Saint-Germain.”

Gary Lineker, voormalig Engels international:

,,Ik denk dat dit Super League-complot al snel onderuit zal gaan op zijn absurde en hebzuchtige reet.’’

Duitse topclubs zijn tegen

De Duitse topclubs Bayern München en Borussia Dortmund zien de Super League niet zitten. Volgens bestuursvoorzitter Hans-Joachim Watzke van Dortmund staan de twee Duitse clubs ook niet open voor toetreding tot de Super League. ,,De bestuursleden van de ECA hebben zondagavond in een virtuele bijeenkomst bevestigd dat de beslissing van vorige week nog steeds van kracht is. Dat betekent dat de clubs achter de geplande hervorming van de Champions League staan”, aldus Watzke die net als directeur Michael Gerlinger van Bayern München in het bestuur zit van de koepelorganisatie van Europese voetbalclubs. ,,Beide Duitse clubs die zijn vertegenwoordigd in het ECA-bestuur hebben in alle discussies hetzelfde standpunt.”

Wereldvoetbalbond Fifa:

,,Fifa staat voor eenheid in het wereldvoetbal en roept alle partijen die betrokken zijn bij de verhitte discussies op om een ​​rustige, constructieve en evenwichtige dialoog aan te gaan voor het welzijn van het spel, in de geest van solidariteit en fair play. We zullen alles in het werk stellen om bij te dragen aan een geharmoniseerde weg voorwaarts in het algemeen belang van het voetbal.’’

De Nederlandse voetbalbond KNVB:

De KNVB staat volledig achter het statement van de Uefa, de Super League is niet in het belang van het Nederlands voetbal.

Fanclub Arsenal

,,Dit zal de doodsteek zijn voor onze club.’’

Een gezamenlijke verklaring van Europese voetbalbonden:

,,Dit project is gebaseerd op het eigenbelang van een paar clubs in een tijd waarin de samenleving solidariteit meer dan ooit nodig heeft. We zullen alle mogelijkheden die ons ter beschikking staan, zowel gerechtelijk als sportief, aangrijpen om dit te voorkomen.’’

De Britse premier Boris Johnson

,,Een Europese Super League is zeer schadelijk voor het voetbal. Ze tast het hart van de landelijke competitie aan en zal fans in het hele land zorgen baren. De betrokken clubs moeten verantwoording afleggen aan hun fans.’’

De Engelse voetbalbond:

,,Het is duidelijk dat dit initiatief schadelijk is voor het Engelse en Europese voetbal op alle niveaus. Het is een gevaar voor de principes van open competitie en sportieve verdiensten, die de basis vormen voor competitiesport.’’

Gary Neville, voormalig aanvoerder van Manchester:

,,Ik walg nog het meest van Manchester United en Liverpool. Ze vertrekken naar een competitie waaruit niet kan worden gedegradeerd? Het is een absolute schande. Het is pure hebzucht. De eigenaren van Man United, Liverpool, Chelsea en Man City snappen niets van het voetbal in dit land.”

De Premier League

,,Fans van welke club dan ook in Engeland en in heel Europa kunnen momenteel dromen dat hun team ooit de top zal bereiken en tegen de beste clubs mag spelen. Wij geloven dat het concept van een Europese Super League deze droom teniet zou doen.’’

Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond (FIGC)

,,We zijn altijd tegen een Super League geweest. Het enige haalbare project is de hervorming van de Champions League die door de Uefa wordt gepromoot.’’

De Duitse Bundesliga (DFB)

,,Het zijn de prestaties van een team die bepalend zijn voor promotie en degradatie. Economische belangen van een paar clubs mogen geen einde maken aan de solidariteit in het voetbal.’’

De Franse president Emmanuel Macron

,,Ik ben blij met het standpunt van de Franse clubs om te weigeren deel te nemen aan een project van de Europese voetbal Super League dat een bedreiging vormt voor het principe van solidariteit en sportieve verdiensten.’’

Fanclub Tottenham Hotspur

,,De Europese Super League is gedreven door hebzucht en eigenbelang ten koste van de oorspronkelijke waarden van het spel die ons zo dierbaar zijn. Samen met de fanclubs van Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal en Chelsea verzetten we ons tegen een ​​competitie voor de Europese elite. De toekomst van onze club staat op het spel.’’

De clubs die met dit plan komen, voeren de druk op: eigenlijk willen ze 100 procent zekerheid over hun deelname aan de Champions League en zekerheid over de inkomsten die daar bij horen.

In het licht daarvan: wat vind jij ervan?

