Rico Verhoeven: ‘Al inspireer ik maar één jongetje of meisje’

Het was knokken op weg naar de top voor kickbokser Rico Verhoeven (31), ambassadeur van de NOC*NSF Nationale Sportweek. Zijn carrière begon met een demonstratiewedstrijdje. ,,Dat was eigenlijk al mijn eerste gevecht. Ik was 7 jaar. Daarna moest ik huilen bij mijn moeder.”

Quote Ik was 7 jaar. Daarna moest ik huilen bij mijn moeder Rico Verhoeven Als 7-jarige huilde je na je eerste wedstrijd. Waarom?

Rico Verhoeven: ,,Puur van de spanning. Ik kan niet uitleggen hoe het voelt om een ring in te stappen. Vrijwillig, hè. Om oog in oog met iemand te staan. En je weet: zodra die bel gaat, ga jij met die andere persoon vechten. Dat specifieke gevoel begrijpt echt niemand. Zelfs niet iemand die op topniveau schaatst, wielrent, whatever. Misschien komt het nemen van een penalty in een finale qua spanning in de buurt, maar verder is het met niets te vergelijken.’'

Je denkt nooit: Waarom doe ik mezelf dit aan?

,,Heel soms denk ik dat nog wel eens, maar in de ring is dat gevoel al weg. Nadat ik een wedstrijdje of twintig achter de rug had, kwam ik mentaal op een niveau dat ik mezelf de vraag durfde te stellen: waarom doe ik dit nou eigenlijk? Doe ik dit voor de mensen die komen kijken, voor vrienden, familie? Of doe ik dit omdat ik dit leuk vind?’'

Paspoort Rico Verhoeven

En wat was het antwoord?

,,Ik doe dit omdat ik het leuk vind. De aandacht die je krijgt, is bijvangst. Dat is ook allemaal spannend, fascinerend en bijzonder. Sport dóet wat met mensen. Jong én oud. Nu kijken ze naar Rico tegen Badr, maar vroeger al werden kids uit bed gehaald om naar Ali te kijken. En dat komt - en dat is mijn persoonlijke mening - omdat heel veel mensen in hun eigen leven ook ergens voor vechten. Misschien niet fysiek, maar wel mentaal. Je denkt: ik wil dáár komen, ik hoop ooit dát huis te kunnen kopen, die marathon te kunnen uitlopen, whatever. Dat zijn ook allemaal kleine gevechten en doelen. Maar je hebt ook mensen die hun hele leven juist bepaalde gevechten uit de weg gaan. Die bang zijn om de strijd aan te gaan. En volgens mij is er daarom niks toffers om naar te kijken dan naar twee mensen die de confrontatie wel met elkaar durven aan te gaan.’’

Heeft NOC*NSF jou daarom gevraagd als ambassadeur van de Nationale Sportweek?

,,Ik denk dat ze voor mij gekozen hebben, omdat ik een brede groep mensen aanspreek, van jong tot oud en vanuit allerlei achtergronden.’'

Dus jij dacht niet: waarom hebben ze Dafne Schippers of Sifan Hassan niet gevraagd, allebei olympische sporters?

,,Nee, daar heb ik zo niet over nagedacht. Ik weet wel dat ik het een ongelooflijke eer vind. Onze sport had lang een slecht imago. Mensen waren vooral bang om een klap voor hun kop te krijgen. Door dingen die in het verleden gebeurd zijn of de misstappen van een enkeling, werd de hele sport met de nek aangekeken. En dat is dus mijn missie: laten zien dat de meeste kickboksers heel gewone, aardige mensen zijn.’’

Hoe bewust ben je je van die taak?

,,Ik ben daar altijd mee bezig.’'

En voor wie doe je dat?

,,Voor mezelf. Het is wie ik ben. Het is geen act.’’

Doe je het ook voor jonge fans?

,,Zeker. Al inspireer ik maar één jongetje of meisje... Al kan ik slechts die ene persoon bezielen waardoor die gelooft: het kan misschien wél. Mensen hebben misschien eenzelfde soort ellende meegemaakt als ik in mijn jeugd en die voelen daardoor hopelijk dat ze niet afgeschreven hoeven te zijn. En het werkt. Ik liet op een gegeven moment shirtjes maken met het woord ‘fighter’ erop gedrukt. Het idee was dat mensen die shirts zouden dragen bij mijn wedstrijden, maar ik kreeg ineens foto’s binnen dat ze die shirts overal aan hadden. Schreven mensen: ‘Yo Rico, ik zit nu in de sportschool en ben 10 kilo afgevallen. Ik ben óók een vechter.’ Wauw man, dát is tof, dacht ik toen. Ik kreeg brieven van mensen die terminaal waren, die zeiden: ‘Ik kan misschien niet meer winnen, maar ik heb altijd doorgevochten en jouw drive heeft me daarbij geholpen.’”

