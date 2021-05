Roland Garros verwijdert bericht met sneer naar Osaka

Osaka liet alleen via Twitter van zich horen. ,,Woede is een gebrek aan begrip. Verandering maakt mensen ongemakkelijk”, zo was de boodschap. Haar oudere zus Mari zou op het Reddit-forum hebben geschreven dat Naomi Osaka de afgelopen weken op iedere persconferentie te horen kreeg dat ze niet goed speelt op gravel. Het zelfvertrouwen van de tennisster werd daardoor flink aangetast. Mari Osaka verwijderde dat bericht later weer. ,,Sorry Naomi, waarschijnlijk heb ik het nu alleen maar erger gemaakt”, schreef ze daarvoor in de plaats volgens de New York Times.