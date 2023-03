Rusland haalt uit naar IOC: ‘Aanbevelingen ongefundeerd en ronduit discriminerend’

met video Frankrijk dankzij Pavard met moeite langs Ierland in groep Oranje

Frankrijk heeft ook de tweede wedstrijd in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2024 gewonnen. In Dublin waren de voetballers van bondscoach Didier Deschamps met 1-0 te sterk voor Ierland. Na de 4-0 tegen Oranje van afgelopen vrijdag gaan de Fransen in groep B aan de leiding met 6 punten.