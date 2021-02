Rusland verslaat Italië in finale ATP Cup

Kansas City Chiefs in Super Bowl zonder assistent na vervelend ongeluk

6 februari Een dag voor de wedstrijd om de Super Bowl tegen Tampa Bay Buccaneers heeft American footballclub Kansas City Chiefs besloten om assistent-coach Britt Reid thuis te laten. De zoon van hoofdcoach Andy Reid was eerder in de week betrokken bij een auto-ongeluk. Hij zou op twee auto’s zijn gebotst die langs de weg stonden. Eén van die auto’s was zonder benzine stilgevallen en kreeg hulp van een andere auto.