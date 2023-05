Rybakina wint in Rome na blessure Kalinina

Heracles Almelo als kampioen terug naar de eredivisie, Justin Hoogma 18 jaar later in voetsporen van vader Nico-Jan

Heracles Almelo is na 1962, 1985 en 2005 voor de vierde keer kampioen geworden in de eerste divisie. De ploeg van John Lammers won vanavond met 2-0 van Jong Ajax en krijgt daarmee de kampioensschaal in de Keuken Kampioen Divisie. PEC Zwolle, dat ook al zeker was van promotie en vanavond nog met 2-3 won bij Helmond Sport, wordt uiteindelijk op doelsaldo geklopt.