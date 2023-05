Sané verdubbelt de voorsprong voor Bayern

Belgian Darts Open Danny Noppert naar achtste finales, clash tussen Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbo­de

Danny Noppert heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Belgian Darts Open, het zevende PDC Euro Tour-toernooi van het jaar. The Freeze was in de Oktoberhallen in Wieze te sterk voor de Engelsman Ted Evetts: 6-4.