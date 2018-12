September: Herlings pakte wereldtitel, wisseling van de wacht bij Oranje

Sportjaar 2018Het jaar 2018 zit er bijna op en het was opnieuw een heerlijk sportjaar met hoogte- en dieptepunten. In de rubriek Twelve days of Christmas tellen we dagelijks af tot het einde van het jaar. Vandaag blikken we terug op de maand september.

In september neemt de Johan Cruijff Arena afscheid van 134-voudig internationaal Wesley Sneijder. De recordinternational speelt die avond tegen Peru zijn laatste interland. Nederland wint met 2-1, mede dankzij een sterk debuterende Frenkie de Jong en twee goals van Memphis Depay. Die avond betekent een kentering in de crisis die Oranje dan al vier jaar teistert. Hoewel de daaropvolgende wedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk met 2-1 verloren gaat, zijn er in het Stade de Franse genoeg lichtpunten te zien. Er ontstaat langzaam weer wat optimisme rond het Nederlands elftal.

Bij de Oranje Leeuwinnen loopt het daarentegen een stuk minder goed. Er wordt in de laatste poulewedstrijd verloren in Noorwegen, waardoor er via de play-offs een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk moet worden veiliggesteld.

Nederlands succes

Jeffrey Herlings wordt in Assen wereldkampioen Motocross. De Brabander is de eerste Nederlander die dat flikt. De overwinning van Herlings is echter niet het enige Nederlandse succes in augustus.

Steven Kruijswijk rijdt een ijzersterke Vuelta. Hij strijdt lange tijd mee om de podiumplaatsen. De Kleerhanger komt uiteindelijk net tekort voor het podium en eindigt als vierde in de Vuelta a España. De eindzege is voor Simon Yates. De Brit die in de Giro d ’Italia nog finaal door het ijs zakte, houdt in Spanje wel stand.

Kruijswijk hoopt die goede vorm door te trekken naar de wereldkampioenschappen op het bergachtige parcours in Innsbruck. De Brabander maakt deel uit van een sterke Nederlandse ploeg, waar onder meer Tom Dumoulin, Wout Poels en Bauke Mollema toe behoren.

Helaas resulteert het niet in een wereldtitel. Alejandro Valverde pakt op 38-jarige leeftijd zijn eerste regenboogtrui. El Imbadito wint de sprint van Romain Bardet, Michael Woods en Dumoulin. De laatstgenoemde eindigt als vierde. Het betekent echter niet dat de Limburger Oostenrijk verlaat zonder een medaille. Op de tijdrit pakt hij het zilver, achter een ontketende Rohan Dennis.

Bij de vrouwen worden er twee gouden plakken gewonnen. Nadat Annemiek van Vleuten haar wereldtitel tijdrijden prolongeert, wint Anna van der Breggen een paar dagen later de wegwedstrijd. De Zwolse trekt al vanaf veertig kilometer ten aanval en wordt niet meer bijgehaald. Van Vleuten eindigt als zevende, best bijzonder, aangezien ze de koers met een gebroken knieschijf uitrijdt.

Kipchoge verpulvert wereldrecord op de marathon

Eliud Kipchoge verpulvert in Berlijn het wereldrecord op de marathon. De 33-jarige Keniaan loopt een bizar snelle tijd: 2:01.40. Een tijd die veel sneller is dan het vorige wereldrecord. Dat stond op naam van Kipchoges landgenoot Dennis Kimetto. Die liep zijn wereldrecord (2:02.57) in 2014, eveneens in Berlijn.

