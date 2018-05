Sir Alex Ferguson met hersenbloeding opgenomen in ziekenhuis

Ferguson (76) is een van succesvolste voetbaltrainers aller tijden. Hij werd als manager van Manchester United dertien keer kampioen van Engeland, won twee keer de Champions League en daarnaast nog talloze andere prijzen.



Manchester United laat in een statement weten dat de operatie goed is verlopen en Ferguson op de intensive care ligt. Zijn familie verzoekt respect voor privacy.



De Schot verscheen een week geleden voor het laatst in het openbaar toen hij Arsène Wenger verraste met een presentje voor het duel tussen Manchester United en Arsenal. Ferguson en Wenger, die na dit seizoen afzwaait als manager van Arsenal, stonden jarenlang tegenover elkaar.



Eerder vandaag ontbrak zoon Darren Ferguson vanwege 'ernstige privéredenen' in de dug-out van Doncaster Rovers, de Engelse derdeklasser waarvan hij manager is.