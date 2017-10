Southgate steunt Sterling: Hij wordt steeds belangrijker

De 34-voudig international kan vanavond in de voorlaatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië op Wembley waarschijnlijk als basisspeler zijn langdurige 'droogte' bestrijden. Sterling is de logische vervanger van Dele Alli, die een schorsing uitzit vanwege zijn middelvinger in de laatste interland tegen Slowaijke. Hij zal naar verwachting een voorhoede vormen met Marcus Rashford en aanvoerder Harry Kane.



Bondscoach Gareth Southgate is groot fan van Sterling, zo gaf hij aan in zijn persconferentie. ,,Ik vind Raheem een krachtige kerel'', liet hij weten. ,,Hij gaat heel goed om met tegenslagen, hij komt altijd sterker terug. Dat is één van zijn kwaliteiten waarvan ik houd. Ik zie dat hij er nu weer klaar voor is. Raheem voelt zich thuis bij City, werkt daar samen met een goede coach en kan bij ons op veel vertrouwen rekenen. Hij kan het publiek met zijn acties in vervoering brengen. Raheem wordt steeds belangrijker in mijn selectie.''