Sporters zeggen 2017 vaarwel, Beckham geniet met familie

SportbytesVeel sporters berichten gretig over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In deze speciale oudejaarseditie van de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken op de laatste dag van 2017. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

David Beckham geniet met kinderen

David Beckham geniet van de laatste uren van 2017 ergens in zee, samen met zijn kinderen. 'Zonsondergang met mijn prachtige jongens', aldus de oud-topvoetballer.

Sunset with my beautiful boys 🌅 @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham Een foto die is geplaatst door null (@davidbeckham) op 31 Dec 2017 om 4:20 PST

Laatste training Vermaelen

Thomas Vermaelen is bij FC Barcelona volledig losgekomen na een moeizaam begin. De Belgische verdediger wenst zijn volgers alvast een mooi nieuw jaar.

Last training of 2017. Happy New Year! 🔵🔴 #ForçaBarça #FCB Een foto die is geplaatst door null (@thomasvermaelen) op 31 Dec 2017 om 4:37 PST

Lewis Hamilton haalt Instagram leeg

Lewis Hamilton heeft al zijn foto's, video's en berichten op Instagram gewist. De wereldkampioen in de Formule 1 kreeg afgelopen week veel kritiek voor een filmpje dat hij op het sociale medium had geplaatst, waarin zijn kleine neefje de hoofdrol speelde. Hamilton sprak het mannetje in scherpe bewoordingen aan op het dragen van een roze jurk.



,,Ik ben zo verdrietig, kijk mijn neefje nou'', zegt Hamilton, waarna hij zich tegen het jongetje keert. ,,Heb je dit voor kerst gekregen? Waarom vraag je een prinsessenjurk voor kerst? Jongens dragen geen prinsessenjurk!''



Het kwam de Britse coureur op een stortvloed aan kritiek te staan. Hamilton verwijderde het filmpje al snel weer en kwam via Twitter met uitgebreide excuses. ,,Ik wilde niemand beledigen of aanvallen. Ik vind het geweldig dat mijn neefje zich vrij voelt om zichzelf te zijn, zoals we dat allemaal zouden moeten doen'', schreef de 32-jarige kopman van Mercedes, een fervent gebruiker van de sociale media. De 5,7 miljoen volgers van Hamilton op Instagram zagen zaterdagochtend echter dat hij zijn 3000 berichten allemaal had verwijderd.

Oranje Leeuwin bedankt 2017: 'Je was geweldig'

Sari van Veenendaal, de doelman van de oranjevrouwen, heeft op Instragram een nieuwjaarsbericht gestuurd. 'Bedankt 2017, je was geweldig. Nu is het tijd om afscheid te nemen. 2018, ik kom eraan!'

Thank you 2017, you were amazing! Now it’s time to say goodbye. 2018, I’m coming for you! Have a good one everybody 🎉❤️🤘🏼 Een foto die is geplaatst door null (@sarivveenendaal) op 31 Dec 2017 om 3:06 PST

Wozniacki wenst iedereen gelukkig nieuwjaar uit Nieuw-Zeeland

De Deense tennisster Caroline Wozniacki heeft door middel van een filmpje haar volgers een mooi 2018 gewenst. Niet ergens vanuit Europa, maar aan de andere kant van de wereld..

Happy New Year from New Zealand! May the new year bring you all lots of love, laughter and happiness! ❤️ #hello2018 Een foto die is geplaatst door null (@carowozniacki) op 31 Dec 2017 om 3:21 PST

Ook Froome traint op laatste dag van het jaar

Net als Fer en Narsingh is ook Chris Froome actief bezig op 31 december. Samen met zijn zoontje deed de viervoudige tourwinnaar nog een trainingsritje.

Fer en Narsingh eindigen 2017 sportief

'Laatste trainingssessie van 2017', plaatste Leroy Fer van Swansea City op Instagram. Op de foto is te zien hoe de middenvelder samen met ploeggenoot Luciano Narsingh in de sportschool staat. 'Bedankt voor de steun', aldus Fer.

Back on the grind. Last training session in 2017. Thanks for the support! ❤ #YJB Een foto die is geplaatst door null (@leroyfer8) op 31 Dec 2017 om 1:58 PST

Gnabry is in Dubai

Serge Gnabry is op dit moment niet in thuisland Duitsland, waar hij uitgeleend is door Bayern München aan 1899 Hoffenheim, maar in Dubai. 'Dubai Quad Tour' plaatste Gnabry op Instagram, waarin hij in de woestijn poseert met zijn quad.

Dubai Quad Tour Een foto die is geplaatst door null (@sergegnabry) op 31 Dec 2017 om 2:38 PST

Mollema met fles champagne in achterzak

Bauke Mollema plaatste een stripfoto waar de renner, met zijn kenmerkende stijl, aan het beuken is op de fiets. In zijn achterzak zit echter geen water, maar een fles champagne. Hij is onderweg naar Le Puy en Velay, de plek waar hij in 2017 een etappe in de Tour de France won.

2017 👌👊🍾 📸 @aartworkstudio / Dagblad van het Noorden Een foto die is geplaatst door null (@baukemollema) op 31 Dec 2017 om 2:46 PST

Stoute plannen van Van Damme

Zo te lezen heeft voormalig Ajacied Jelle van Damme stoute plannen komende nacht. Maar eerst een gezellige foto in een onesie.

Before I get drunk,dance on the bar,lose my phone,get naked and get arrested,Let me wish all of u a Happy New Year!!!🙏🏻❤️ Stay healthy!!❤️🙏🏻🦋 Een foto die is geplaatst door null (@jelle_van_damme) op 31 Dec 2017 om 1:32 PST

Groenen en Foppe

Voor Jackie Groenen zal 2017 natuurlijk voorgoed in het teken staan van de Europese titel. De Oranje Leeuwin herdenkt het jaar middels een foto met assistent-bondscoach Foppe de Haan.

What a year ... ♥️ Een foto die is geplaatst door null (@jackie_groenen_14) op 31 Dec 2017 om 0:23 PST

