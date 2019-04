Sportkoepel NOC*NSF stelt integriteitscommissie in na Eurlings-affaire

Video + Samenvatting Salah na wereldgoal: ‘Niet nadenken, gewoon op gevoel’

14 april Niet nadenken, gewoon schieten. Dat schoot door het hoofd van Mohamed Salah toen hij in de 53ste minuut van de topper tegen Chelsea de bal aan de rechterkant van het veld ontving van Virgil van Dijk. De aanvaller Liverpool passeerde zijn bewaker Emerson Palmieri, trok naar binnen en haalde van buiten het zestienmetergebied hard uit. De bal vloog in een streep langs doelman Kepa Arrizabalaga in de kruising: 2-0.